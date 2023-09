Incepand cu anul 2024 in Romania se va implementa un nou proiect, creat de Compania Naționala de Drumuri (CNAIR), pentru a asigura o mai mare siguranța in trafic. Proiectul, realizat in colaborare cu Poliția Romana, presupune instalarea a peste 800 de radare de ultima generație din anul 2024. Inițiativa a fost luata pentru o mai mare siguranța rutiera și o mai buna monitorizare a traficului. Proiectul presupune amplasarea a 300 de radare mobile și a cel putin 500 de radare fixe pe autostrazi, drumuri naționale și drumuri județene, dupa cum a declarat Alin Șerbanescu, purtator de cuvant al CNAIR.…