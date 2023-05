Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de oficiali nationali si europeni responsabili de lupta impotriva antisemitismului, reprezentanti ai comunitatilor evreiesti si ai organizatiilor internationale vin la Bucuresti, pentru a participa la evenimentul desfașurat in perioada 2-4 mai.

- Omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov incepe o procedura de arbitraj impotriva Federației Ruse, cerand despagubiri pentru activele pierdute in regiunile Donețk și Lugansk, anunta, marți, serviciul de presa al Grupului de investiții SKM, acțiunile caruia aparțin in proportie de 100% lui Ahmetov,…

- Cu ocazia discuțiilor, ministrul francez al afacerilor externe i-a prezentat detaliat omologului roman Bogdan Aurescu rezultatele discuțiilor franco-chineze din cadrul vizitei Președintelui francez in China, cu accent pe poziționarea Chinei fața de razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei.…

- Institutul American de Petrol și Camera de Comerț a SUA s-au alaturat companiilor aliate pentru a solicita națiunilor din Grupul celor șapte (G-7) sa acționeze rapid asupra politicilor care asigura indeplinirea angajamentelor internaționale de inlocuire a gazelor naturale rusești, scrie worldoil.com.Intr-o…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a avertizat joi, 2 martie, NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Agerpres. ”Si oricine decide livrarea…

- Referindu-se la transformarea grupului de lupta din Romania intr-o brigada, un lucru pentru care autoritatile de la Bucuresti fac in prezent demersuri, inaltul oficial NATO a spus, printre altele, ca acest lucru va fi testat printr-un exercitiu care va avea loc in Romania in aceasta primavara."Eu vreau…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri, 10 februarie, ca Ucraina a obținut intelegeri importante si "semnale bune" in urma turneului sau prin capitalele europene, dar a precizat ca este nevoie de eforturi suplimentare pentru obtinerea armelor de care tara sa are nevoie, informeaza agenția…