Peste 700.000 de români s-au vaccinat împotriva coronavirusului Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind campania de vaccinare impotriva coronavirusului anunța ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 29.769 de doze de vaccin, la un numar de 29.769 persoane din care: – 12.917 persoane vaccinate cu 1 doza; – 16.852 persoane vaccinate cu 2 doze. 2. Numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020): 721.184, la un numar de 598.135 persoane din care: – 475.086 persoane vaccinate cu 1 doza; – 123.049 persoane vaccinate cu 2 doze. 3. Numar total de reacții adverse inregistrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

