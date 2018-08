Peste 700 de plangeri la Parchetul General, dupa mitingul diasporei: Procurorii au cerut expertizarea gazelor lacrimogene

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul plangerilor depuse in dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 705, a anuntat vineri Parchetul General. De asemenea, institutia precizeaza ca a fost dispusa realizarea unei expertize fizico-chimice asupra substantelor cu efect iritant-lacrimogen existente in munitia si…

- Procurorii militari de la Parchetul General informeaza au inregistrat, pana in prezent, 651 de plangeri depuse de protestatari impotriva jandarmilor, fiind derulate in continuare cercetari pentru a identifica persoanele implicate in incidentele violente de la protestul din 10 august. "In urma…

- Ionut Sindile, seful interimar al Jandarmeriei Romane, s-a prezentat, luni, la Parchetul General, in ancheta privind evenimentele violente de pe 10 august din Piata Victoriei. (Super oferte la accesorii gaming)Procurorii militari cer identificarea jandarmilor care si-au acoperit numerele de identificare…

- Parchetul General anunta joi seara ca a ridicat de la Jandarmeria Romana mai multe documente privind substantele chimice folosite in interventia la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei, precum si mostre de aceste substante si de munitie neletala. Procurorii precizeaza ca acestea au certificat…