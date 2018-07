Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de persoane au murit si alte cateva zeci sunt date disparute in Japonia dupa trei zile consecutive cu ploi abundente iar prim-ministrul Shinzo Abe a avertizat ca autoritatile se confrunta cu „o cursa contra timp”, scrie The Guardian.

- Vremea rea face zeci de victime in Japonia, unde zone intregi sunt sub ape. 64 de oameni au murit, in urma potopului care ar putea deveni cel mai mare dezastru natural din ultimele decenii. Eforturile de salvare sunt acum contracronometru, pentru ca in zonele calamitate nu mai este nici apa curenta,…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Agentia a mai anuntat ca desi exista o diferenta de vreme intre vest si est, exista risc de ploi torentiale si in zona estica a Japoniei. Un alt bartbat din Hiroshima a murit dupa ce a cazut in rau de pe un pod. Initial, autoritatile au anuntat vineri ca bilantul victimelor este de patru persoane. Seful…

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.