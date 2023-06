Peste 60 de ţări aşteptate la conferinţa privind reconstrucţia Ucrainei Responsabili din peste 60 de tari si sute de lideri ai marilor companii globale sunt asteptati la Londra pentru a doua Conferinta internationala privind reconstructia Ucrainei, a anuntat sambata guvernul britanic, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Reconstructia economiei ucrainene este la fel de importanta ca strategia sa militara”, urmeaza sa afirme premierul britanic, Rishi Sunak, la deschiderea acestui eveniment care va avea loc miercuri si joi. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va interveni prin videoconferinta. „Curajul Ucrainei pe campul de lupta trebuie sa mearga mana in mana… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

