Peste 500 de benzinării, amendate după isteria de miercuri Secretar de stat at Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale Cristian Vasilcoiu a anuntat ca inspectorii de munca au verificat, pana in prezent, 576 de statii de distributie a carburantilor, cu un numar total de 9.931 de angajati si au acordat 91 de amenzi in valoare de 383.300 mii lei. „Inspectorii de munca au verificat, pana in prezent, 576 de statii peco, cu un numar total de 9.931 de angajati si au acordat 91 de sanctiuni contraventionale in valoare de 383.300 mii lei. Au fost descoperite si doua cazuri de munca la negru, doi angajati care nu aveau contracte de munca!”, a scris Cristian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Verificari ale ANPC la stații de distribuție a carburanților Foto: Arhiva / radioconstanta.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 90 de stații de distribuție a carburanților au fost verificate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, a anunțat astazi purtatorul de…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat vineri un bilanț al controalelor derulate de Protecția Consumatorilor, ANAF, ISU și Inspecția Muncii la benzinarii, dupa isteria prețurilor la carburanți de miercuri seara. Potrivit Guvernului, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor…

- Purtatorul de cuvant a prezentat, vineri, rezultatele controalelor realizate de institutiile statului, din dispozitia premierului Nicolae Ciuca, in contextul cresterii preturilor la carburanti. Astfel, ANPC, la nivel national, pana astazi a finalizat verificarile la peste 90 de statii de distributie,…

- Carburantii comercializati in reteaua MOL Romania s-au ieftinit in aceasta dimineata cu aproape un leu la benzinariile din Capitala, toate preturile fiind sub 9 lei pe litru, potrivit datelor din Monitorul Preturilor la Carburanti, analizate de Agerpres .Spre exemplu, cel mai scump sortiment, motorina…

- AMENZI in valoare de 370.000 de lei pentru benzinarii care au speculat prețurile! S-au emis ordine de incetare a practicilor incorecte. Purtatorul de cuvant al Guvernului – Dan Carbunaru a anuntat ca ANPC a dat amenzi in valoare de 370.000 de lei unui operator de statii de carburant in urma cresterii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a transmis, miercuri, ca "nu sunt probleme cu stocurile de carburanti si ca premierul Nicolae Ciuca a dispus controale la benzinarii, dupa ce, in mai multe zone ale tarii, s-au format cozi la statiile de carburanti, romanii dorind sa alimenteze, pe fondul…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, dupa ce au fost semnalate creșteri bruște ale prețurilor la combustibili. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi…

- Guvernul reacționeaza la decizia CCR privind masca de protecție : ”Aceste decizii nu se pot pune in discuție”. Dan Carbunaru, Purtatorul de cuvant al Executivului, a declarat: ”Guvernul așteapta motivarea deciziei CCR care stabilește ca instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul…