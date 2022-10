Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane s-ar afla in "stop cardiac" intr-un loc nocturn popular, in capitala sud-coreeana Seul, relateaza BBC News. Presedintele sud-corerean Yoon Suk-Yeol a trimis o echipa de interventie in caz de dezastru la Itaewon, in cartierul Yongsan-gu. Pompierii au anuntat 81 de cazuri de "dificultate…

- In data de 10 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.290 persoane, cu 250 autoturisme. Din cele 1.290 persoane, 884 sunt cetațeni ucraineni. In data de 10 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- O masina a luat foc, marti dimineata, intr-o parcare din Mamaia, iar flacarile au afectat jumatate din autoturism. Pompierii au stins incendiul in mai putin de un sfert de ora si nu s-au inregistrat persoane ranite, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, la 112 s-a anuntat ca iese fum din bucataria unitatii medicale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare, o autoscara si doua ambulante SMURD.Pompierii au constatat ca in incinta…

- In urma cu cateva momente, 4 autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier la coborare in localitatea Feleacu, spre Turda. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in comuna Feleacu. In accident au fost implicate 4 autoturisme,…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.„La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit doua autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. Doua persoane…

- In data de 5 septembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.427 persoane, cu 188 autoturisme. Din cele 1.427 persoane, 1.063 sunt cetațeni ucraineni. In data de 5 septembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- Un grav accident de circulație in care au fost implicați cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 și 25 de ani, a avut loc in aceasta dimineața in Vaslui. Mașina in care se aflau cei cinci tineri a plonjat cu mașina in albia unui rau. Unul dintre aceștia este in stare foarte grava, cu șanse minime…