Peste 40 de parlamentari PNL, la un pas de… PDL

Refacerea fostului PDL a intrat in linie dreapta și deja se lucreaza la foc automat in fiecare județ, fapt pentru care mulți parlamentari și europarlamentari sunt cu bagajele facute sa plece din PNL. Potrivit informațiilor noastre, refacerea fostului PDL, al carui nume inca nu a fost batut in cuie, se va face in jurul lui Emil Boc și Gheorghe Flutur susținuți din spate de celebra tripeleta portocalie BVB, adica Vasile Blaga, Adriean Videanu și Radu Berceanu. Refacerea PDL urmeaza sa fie anunțata public pana la sfarșitul acestui an sau cel tarziu pana la rotativa la guvernare de anul viitor dintre…