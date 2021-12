Stiri pe aceeasi tema

- Incidența COVID-19 în Moldova a scazut cu peste 16% fața de saptamâna trecuta, despre aceasta a anunțat Ministerul Sanatații, în cadrul unei ședințe care a fost prezentata situația epidemiologica actualizata din țara. „Incidența pentru ultimele șapte zile constituie…

- Optsprezece bebelusi din Hanoi au fost vaccinati din greseala cu serul Pfizer împotriva Covid-19 în loc de alte vaccinuri, însa nu au fost raportate efecte adverse, a informat vineri autoritatea sanitara a orasului, potrivit DPA, citeaza Agerpres.Acest incident rar s-a produs…

- Ministerul Sanatații a venit cu un comentariu in privința cazului barbatului vaccinat anti-Covid in acest weekend, pe marginea drumului intr-un sat din Moldova. Raspunsul a fost oferit de catre secretara de stat, Svetlana Nicolaescu, in cadrul unei conferințe de presa

- Autoritatile din sanatate iau in calcul pentru viitor si vaccinarea copiilor impotriva COVID-19, cu acordul parintilor. Svetlana Nicolaescu, secretar de stat la Ministerul Sanatatii, a mentionat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca noul val al infectiei inregistreaza 10-12 la suta din numarul…

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Peste 11.000 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in ultima zi, reprezentand un record absolut de la inceputul pandemiei. Au fost raportate și 208 decese, iar 306 copii sunt internați. BULETIN DE PRESA 28 septembrie…

- Un numar de 18.414 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 15.646 reprezinta prima doza si 2.768 – doza a doua. Potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un studiu prezentat joi de Ministerul Sanatatii din Israel arata ca nivelul de imunitate impotriva coronavirusului al celor care au primit a treia doza de vaccin de la Pfizer este de zece ori mai mare, decat la cei care au primit a doua doza in urma cu mai putin de cinci luni, relateaza EFE. Studiul,…

