Peste 33 de tone de deșeuri au fost oprite la Vama Borș II Peste 33 de tone de deșeuri au fost oprite la Vama Borș II Foto: Arhiva Peste 33 de tone de deșeuri au fost oprite la Vama Borș II de polițiștii de frontiera. Este vorba despre doua automarfare conduse de cetațeni români care erau încarcate cu haine second hand și cauciucuri uzate. Conducatorii auto nu aveau documentația necesara prevazuta de lege pentru importul acestor produse, motiv pentru care nu li s-a permis accesul în țara. Deșeurile veneau de la mai multe firme din Germania cu destinația România, transmite Poliția de… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

