- Județul Gorj inregistreaza inca 24 de cazuri noi de coronavirus. Incidența este de 0,77 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 701 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata și 5.638 de persoane confirmate…

- Doua județe mai raman in scenariul roșu, conform celor mai noi date privind epidemia de coronavirus din Romania – Cluj (cu o incidența de 3.07) și Timiș (cu o incidența de 3.48). In total, in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar de cazuri noi a fost inregistrat in București (400), in timp ce un singur…

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, marți, 12 ianuarie, au fost confirmate 3.697 de noi infectari cu coronavirus, 225 dintre acestea fiind din Timiș. 156 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.073 pacienți in stare grava, internați…

- La nivel național, pana astazi, 8 ianuarie, au fost confirmate 663.799 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 595.007 pacienți au fost declarați vindecați, iar 16.506 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.La nivelul județului Cluj, situația…

- Pana astazi, 20 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 500.273 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 390.212 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la…

- 4.272 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Au fost prelucrate peste 14 mii de teste. Alte 199 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 11.530 . In stare grava, la terapie intensiva sunt internati acum 1.259 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 105 cazuri noi de coronavirus…

- 3.826 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Au fost prelucrate insa puține teste: aproape 10 mii. De ieri pana azi, alte 138 de persoane au murit, iar numarul total al deceselor a ajuns la 11.331. In stare grava, la sectiile de terapie intensiva sunt internati acum 1.251 de pacienti.…