Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui cutremur devastator in Maroc, care a dus la pierderea a peste 2.000 de vieți, o poveste uimitoare de supraviețuire a ieșit la lumina. Un nou-nascut a fost miraculos salvat din sub daramaturi, in mijlocul dezastrului care a lovit țara.

- Jucatorii Braziliei U23 au fost evacuați din hotelul din orașul Fez, unde erau cantonați pentru amicalul cu reprezentativa similara a Marocului. Dupa o ora au revenit in camere. Seismul de 6,8 grade pe scara Richter s-a resimțit pana in Portugalia. Marocul a fost afectat de un puternic cutremur azi-noapte,…

- Un cutremur devastator a avut loc vineri seara, in Maroc. Magnitudinea sa a fost de 6,8 grade pe scara Richter și a facut peste 820 de morți. Joe Biden este alaturi de stat și a promis asistența in urma tragicului eveniment.

- Cel putin 632 de persoane si-au pierdut viata intr-un puternic seism care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, provocand pagube enorme si semanand panica la Marrakech, celebra destinatie turistica, si in mai multe alte orase.(sursa:digi24). Centrul national pentru cercetare stiintifica…

- Un cutremur puternic a lovit Marocul, ucigand cel puțin 296 de persoane. Seismul, care a avut o magnitudine de 7,2 pe scara Richter, s-a produs vineri seara tarziu la aproximativ 70 de kilometri de Marrakech. Majoritatea deceselor au avut loc in zonele montane greu accesibile, unde multe cladiri sunt…

- Mihai Diaconescu, seismolog in cadrul Institutului de Fizica a Pamantului, a transmis ca nu e de mirare ca s-a produs un nou cutremur in Gorj. Totodata, acesta a explicat cauza producerii cutremurelor in județul Gorj. “Nu e de mirare ca s-a produs un nou cutremur de 4,2, pentru ca mai sunt vreo 9 sau…

- Inundații catastrofale in centrul și sud-vestul Chinei. Cel puțin 15 oameni au murit și zeci de mii au ramas sinistrați dupa mai multe zile de ploi torențiale care au acoperit orașe intregi de apa.