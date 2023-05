Stiri pe aceeasi tema

- E pericoloso sporgersi, filmul de debut al regizorului Nae Caranfil, intra din nou in cinematografele din toata țara, la 30 de ani de la premiera. O comedie de dragoste lansata in secțiunea Quinzaine des realisateurs la Festivalul de Film de la Cannes din 1993, E pericoloso sporgersi va putea fi urmarit…

- Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” și președintele Festivalului Internațional de Teatru, a anunțat programul celor zece zile de magie FITS - Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

- In municipiul Suceava vor fi casate 1.000 de autovehicule uzate prin Programul ”Rabla Local”. Participarea municipiului Suceava la acest program a fost aprobata astazi intr-o ședința online a Consiliului Local. Potrivit proiectului inițiat de primarul Ion Lungu, valoarea totala a proiectului este de…

- PROIECT… Elevii si cadrele didactice de Limba franceza de la Liceul „Emil Racovita” Vaslui au sarbatorit, in perioada 20-24 martie, Saptamana Francofoniei. Programul a inclus concursuri, vizionari de filme in limba franceza, jocuri interactive si multe alte activitati. Astfel, luni, 20 martie 2023,…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) a pus in vanzare biletele pentru reprezentațiile lunii aprilie. Programul cuprinde unele dintre cele mai apreciate producții ale Naționalului sibian, atat ale Secției romane, cat și ale Secției germane. Spectacolele sunt programate la Sala Mare a TNRS, la…

- Primarul Sucevei Ion Lungu a reiterat astazi in cadrul conferinței de presa saptamanale ca prioritatea de grad zero a instituției in acest an este aceea de a moderniza cat mai multe strazi aratand ca municipalitatea dispune de un buget record pentru reparații și investiții la strazi de 10 milioane de…

- In vederea informarii cu celeritate a populației referitor la posibilitațile de achiziționare a lemnului pentru foc necesar incalzirii locuințelor, Direcția Silvica Suceava a comunicat Prefecturii Suceava in data de 15 martie faptul ca sunt disponibile urmatoarele cantitați: Ocolul Silvic Dorna Candrenilor…

- Rubik Hub / ADR Nord-Est a deschis inscrierile in programul de educație antreprenoriala RubikEDU. Se cauta persoane care cred intr-o idee și vor sa invețe care sunt pașii pentru a o pune in practica și a o transforma intr-un startup: https://rubikhub.ro/rubikedu/ Incepand cu data de 27 martie, timp…