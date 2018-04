Peste 20 de arestări într-o acţiune împotriva traficului de migranţi în Bosnia şi Croaţia Politiile din Bosnia si Croatia au retinut marti peste 20 de persoane banuite ca fac parte dintr-o grupare infractionala care a transferat ilegal pana la 200 de migranti in Uniunea Europeana, a anuntat procuratura bosniaca citata de Reuters. Gruparea este banuita ca a ascuns si transportat ilegal migranti, in majoritate din Turcia, via Bosnia in Croatia - care este membra a UE - si mai departe spre Europa occidentala. Organizatia era urmarita de politie de la inceputul lui 2018. Ancheta a stabilit ca membrii gruparii, cetateni din Turcia si Kosovo, le cereau migrantilor peste 10.000 de marci bosniace… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

