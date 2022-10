Stiri pe aceeasi tema

- „In data de 04.10.202, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravita au oprit pentru control, pe sensul de intrare in tara, un automarfar cu semiremorca condus de un cetatean roman, in varsta de 44 de ani. Soferul transporta, conform documentelor prezentate, deseuri din…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu comisarii Garzii de Mediu au oprit la intrarea in țara doua camioane incarcate cu aproximativ 35 tone de deșeuri. In Punctul de Trecere a Frontierei Petea, pe sensul de intrare in Romania, s-a prezentat, in data…

- Peste 23 de tone deseuri din aluminiu incarcate din Grecia si destinate unor firme din Romania au fost oprite la frontiera si returnate societatii expeditoare, in urma verificarii documentelor de transfer, a anuntat, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu, potrivit Agerpres."In…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu aproximativ 10 tone de deșeuri, constand in fibra izolatoare, pentru care șoferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege. Ieri, 2 septembrie…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri, constand in anvelope uzate și saltele. In dimineața zilei de 28 iulie a.c., in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri, constand in anvelope uzate. In dimineața zilei de 22 iulie a.c., in jurul orei 06.40, politistii de frontiera din cadrul Punctului de…