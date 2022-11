Peste 1.800 de elevi ploieşteni vor primi „Cutia Şcolarului“ Incepand cu aceasta luna, municipalitatea ploieșteana va distribui pachete cu rechizite destinate copiilor din clasa 0 – pregatitoare, beneficiari urmand sa fie 1.824 de copii. Inițiativa are la baza un proiect de hotarare aprobat luna trecuta in acest sens, proiect care vizeaza acordarea pachetului cu rechizite ”Cutia Școlarului” copiilor inscrisi in clasa 0 in anul scolar 2022-2023, la unitatile de invatamant de pe raza municipiului. ”Proiectul ,Cutia Școlarului a fost inițiat de municipalitatea ploieșteana din dorința de a veni in sprijinul bobocilor din invațamantul primar, cu un set de rechizite… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

