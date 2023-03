Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe percheziții au loc astazi, 29 martie, in țara, intr-un dosar ce vizeaza infracțiunea de fals de moneda, potrivit informațiilor noastre. Descinderile sunt efectuate... The post Percheziții in mai multe județe din țara. Polițiștii SCCO Arad au gasit peste 155 de euro falși appeared first on…

- Mai multe percheziții au loc astazi, 29 martie, in țara, intr-un dosar ce vizeaza infracțiunea de fals de moneda, potrivit informațiilor noastre. Descinderile sunt efectuate... The post Percheziții in mai multe județe din țara. Polițiștii SCCO Arad cauta bani falși appeared first on Special Arad · ultimele…

- Operațiune de amploare a polițiștilor, care fac, marți, peste 40 de percheziții in 15 județe și in București, intr-un dosar in care prejudiciul se ridica, spun oamenii legii, la aproximativ 4.000.000 de lei. „Astazi, 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași efectueaza…

- Peste 100 de polițiști din cadrul structurilor de investigare a criminalitații economice, investigații criminale, criminalistica, arme explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale și ordine publica efecueaza luni 23 percheziții in Capitala și trei județe.

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba și alte județe la traficanții de migranții: Peste 60 de persoane vor fi conduse la audieri FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba și alte județe la traficanții de migranții: Peste 60 de persoane vor fi conduse la audieri La data de 28 februarie 2023, polițiștii Direcției de…

- Joi dimineața, polițiștii din București au descins la nu mai puțin de 60 de adrese din Capitala și șase județe, intr-un dosar penal care vizeaza fapte de evaziune fiscala cu prejudiciu de 2 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane (I.G.P.R.) si prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, miercuri dimineata,…

- Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE), au efectuat, marti, patru perchezitii in judetul Valcea (2), in municipiul Bucuresti (1) si in judetul Ilfov (1), intr-un dosar penal privind colectarea si comercializarea…