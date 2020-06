Stiri pe aceeasi tema

- Cuplurile si-au planificat bugete cuprinse de la cateva sute de lei pana la cateva sute de euro pentru weekendul prelungit de Rusalii. Totusi, preturile de pe litoralul romanesc ii nemultumesc pe turisti, fiindca sunt prea piperate comparativ cu salariile din tara, potrivit Mediafax.Turistii…

- Peste 15.000 de români au ajuns pe litoral în minivacanta de Rusalii, desi estimarile initiale ale turoperatorilor erau între 10.000 si 12.000 de persoane. Aproape jumatate din turiști au venit din București. 3,5%, adica în jur de 525 de persoane sunt din județul Cluj.…

- Minivacanta de Rusalii, dar si perioada de relaxare de dupa starea de urgenta au umplut statiunea montana Padina din judetul Dambovita. Sute de turisti au urcat la munte pentru a respira aer curat, sa faca drumetii, sau sa manance delicatese traditionale precum bulz sau mici.

- Pe arterele rutiere din zona de competenta a I.P.J. Constanta nu au fost inregistrate accidente rutiere grave.In perioada minivacantei de Rusalii, politistii rutieri constanteni s au aflat la datorie pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool sau a altor…

- Viata are dintr-o data alt ritm in acesta minivacanta. Mai ales in Vama Veche, unde mii de tineri si nu numai au dansat si au cantat toata noaptea. Rasaritul a fost pentru multi momentul in care si-au oferit cateva ore de odihna. Ca apoi sa reinceapa distractia.

- bull; In judetul Constanta, peste 100 de jandarmi ai Gruparii Mobile actioneaza, alaturi de politisti, pentru siguranta publica.Jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta sunt prezenti zilnic, in minivacanta de Rusalii, in Constanta, dar si in Mamaia, Costinesti, Vama Veche si 2 Mai.Iata informatiile…

- Mii de romani isi petrec vacanța de Rusalii la malul marii. Stau pe plaje sau la terase și se bucura de aceasta evadare, dupa saptamani intregi cu restricții. Sunt la tot pasul masuri care le amintesc de faptul ca nu am scapat de pandemie.

- Vama Veche era in anii trecuți centrul distracției de pe litoral, in minivacanța de 1 Mai. Zeci de mii de turiști lasau in urma orașele aglomerate și petreceau zi și noapte la malul marii. Acum, totul pare parasit.