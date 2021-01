Stiri pe aceeasi tema

- "Increderea romanilor ca 2021 este anul revenirii la o viata cat mai apropiata de ritmul normal de dinaintea pandemiei generate de coronavirus, sentiment stimulat de recentul debut al campaniei de vaccinare, se reflecta in numarul rezervarilor de sejururi pe litoralul romanesc pentru sezonul estival…

- In contextul campaniei de vaccinare, rezervarile de vacanțe pe litoralul romanesc s-au dublat in ianuarie fața de noiembrie. De la inceputul lunii ianuarie, peste 14.000 de romani au achiziționat pachete turistice, o dublare fața de noiembrie 2020, conform datelor Litoralulromanesc.ro, potrivit Mediafax.…

- La o luna de la debutul campaniei de vaccinare in masa in Israel, rezultatele initiale ale unui studiu releva ca vaccinul reduce in mod semnificativ numarul de noi infectii, relateaza luni DPA potrivit Agerpres. La doar doua saptamani dupa prima doza de vaccin fabricat de companiile farmaceutice…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat marti o noua extindere a vaccinarilor impotriva maladiei COVID-19 in urma criticilor care au vizat lentoarea cu care a inceput aceasta campanie in Franta, informeaza AFP. Guvernul de la Paris le va permite "in zilele urmatoare" francezilor…

- Dr. Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare din Romania , susține ca e foarte posibil ca noua tulpina Covid-19 sa fie deja prezenta in țara noastra. Gheorghița spune ca medicii fac studii in acest sens iar in perioada urmatoare vom putea afla daca exista sau nu virusul. De asemenea, medicul…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul interimar Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, si seful DSU Raed Arafat, alaturi de care va avea o discutie privind gestionarea pandemiei de COVID-19, precum si campania de vaccinare.

- Coordonatorul dr. Valeriu Gheorghița, a declarat ca campania de vaccinare anti-Covid a Romaniei se poate incheia la mijlocul verii viitoare, cand ana la 70% din populație ar trebui imunizata impotriva infecțiilor cu coronavirus.

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca saptamana aceasta inca 930.000 de doze de vaccin gripal vor ajunge la directiile de sanatate publica si mai apoi in cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii gratuite a persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, informeaza Agerpres.Ministerul Sanatatii…