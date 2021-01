Peste 12.000 de români s-au vaccinat împotriva Covid-19 în ultimele 24 de ore cu serul Pfizer-BioNTech Peste 12.000 de romani s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore cu serul Pfizer-BioNTech. De la inceputul campaniei, au fost imunizate 196.000 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 700 au avut reactii comune si minore. Evolutia epidemiei de coronavirus, la nivel national, isi mentine trendul descendent in Romania. Ieri au fost raportate 3.218 noi cazuri de Covid-19 din aproape 27 de mii de teste efectuate, ceea ce reprezinta un procentaj de circa 12 la suta. Saptamana precedenta, rata medie de pozitivare era de 16 la suta. Au fost, de asemenea, anuntate inca 66 de decese, iar… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

