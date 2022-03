Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca aplica masuri de stimulare a ocuparii forței de munca și de creșterea gradului de ocupare a forței de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, a informat,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari The post APIA primește cereri de plata aferente anului 2022 pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Radiografia pe grupe de varsta a șomerilor arata un lucru ingrijorator și anume acela ca majoritatea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sunt trecute de a doua tinerețe. Practic, dintre cei 11.513 șomeri inscriși in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM)…

- Guvernul prelungește pe o perioada de 180 de zile masura privind scutirea de la plata impozitului specific datorat operatorilor economici din sectorul HoReCa. Concomitent, s-a prevazut și mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, in sensul scaderii acestei perioade de 180 de zile din…

- Anul 2021 s-a incheiat cu o rata a șomajului de 2,20 % . La sfarșitul lunii decembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca MUREȘ erau inregistrați 5188 șomeri (din care 2412 femei), rata șomajului fiind de 2,20 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost…

- In cursul anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș au fost incadrate in munca 3541 persoane, dintre care 1725 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința,…

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov, Liliana Dragomir: Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca mai spune ca istitutia pe care o conduce a mai primit peste o mie de solicitari venite din partea companiilor care au cerut aprobarea unui program…

- 27 % -rata somajului inregistrat in județul Mureș, in luna noiembrie 2021. La sfarșitul lunii noiembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca MUREȘ erau inregistrați 5348 șomeri (din care 2492 femei), rata șomajului fiind de 2,27 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata…