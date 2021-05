Stiri pe aceeasi tema

In ultimele 24 de ore in județul Cluj au fost inregistrate 50 de noi cazuri de COVID-19, de doua ori mai puține decat in ziua precedenta.

13 persoane au murit la Cluj ca urmare a complicațiilor suferite de pe urma infectarii cu COVID19. Peste 100 de persoane au contactat virusul.

Pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.002.865 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 902.239 de pacienți au fost declarați vindecați.

- In ultimele 24 de ore, in spitalele din Cluj au murit zece pacienți infectați cu noul coronavirus, acesta fiind un nou record de decese confirmate intr-o singura zi in județ, de la debutul pandemiei.

Deși cazurile la nivel național au scazut in ultimele 24 de ore, numarul celor internați la ATI in stare GRAVA a crescut considerabil, ajungand la aproape 1.500 la nivel național.

In ultimele 24 de ore, in județul Cluj au fost confirmate 441 de noi infectari cu SARS-CoV-2, cu peste 160 mai multe decat in ziua precedenta.

Saptamana neagra la Cluj unde medicii se lupta sa salveze viețile celor care au suferit complicații de pe urma infectarii cu COVID 19. Secțiile ATI sunt pline, zeci de decese au avut loc numai in...

In ultimele 24 de ore, 212 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in județul Cluj. De asemenea s-au inregistrat și doua decese cauzate de complicațiile provocate de coronavirus.