Institutia Prefectului a anuntat sambata ca peste 100.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in judetul Hunedoara, de la debutul campaniei de imunizare a populatiei, aproape 80% dintre serurile utilizate fiind produse de compania Pfizer-BioNTech. Prin urmare, din totalul celor 101.085 de doze administrate, 80.104 au avut vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, 11.212 au fost cu Moderna, iar 9.769 cu cel produs de AstraZeneca. Un numar 7.636 de doze au fost administrate de echipele mobile de vaccinare in centrele rezidentiale, in zonele izolate ale judetului sau la persoanele nedeplasabile.…