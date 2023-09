Stiri pe aceeasi tema

- Urmare informarii transmise prin intermediul postei electronice de catre Institutia Prefectului Judetului Constanta, Directia generala de asistenta sociala Constanta anunta incetarea, incepand cu luna iulie 2023, a programului de acordare a trusoului pentru nou nascuti tichete electronice stabilit prin…

- „Zambet frumos”, proiectul PSD ce prevede acordarea de tratamente stomatologice gratuite – sigilarea molarului de 6 ani, prin intermediul cabinetelor stomatologice din școli a fost pus in dezbatere publica. Alexandra Crivineanu, liderul grupului consilierilor social-democrați din Consiliul Local Brașov…

- Șapte studenți la Asistența Sociala de la Universitatea de Vest Timișoara (UVT), insoțiți de un profesor, au realizat un experiment social pe strazile din Arad. Aceștia s-au deghizat in persoane care cerșesc pentru a analiza „in teren prin instrumente sociologice percepția comunitații aradene fața de…

- In scandalul Azilelor Groazei, tot mai frecvent apare numele Vicai Nela Andrieș, nimeni alta decat sora Gabrielei Firea. Jurnaliștii de la stiripesurse.ro scriu ca Vica Andrieș a deținut o funcție de conducere in Direcția de Asistența Sociala a Primariei Voluntari, in perioada cand a lucrat acolo…

- In urma verificarilor, politistii au identificat o femeie de 50 de ani, din municipiul Slobozia, care detinea in apartamentul sau noua pisici cu varste diferite si un caine."De asemenea, s-a constatat ca animalele in cauza s-ar fi aflat in pericol, acestea nefiind ingrijite corespunzator. Astfel, politistii…

- In conformitate cu prevederile art. 197 alin. (4) și (5) coroborate cu cele ale art. 198 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publicului faptul ca in ședința Consiliul Local…

- Guvernul Ciolacu a adoptat, vineri, o Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor. Schema de ajutor de stat are ca scop acoperirea costurilor administrative pentru intocmirea și menținerea registrului genealogic, precum și a costurilor aferente…