Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta de la Clinica de Oncologie a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus. Este primul cadru medical de la Spitalul Județean confirmat cu infecția Sars-Cov2. Femeia a fost testata vineri, alaturi de alți colegi, in contextul in care unitatea…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Craiova a inceput testarea pentru coronavirus a personalului din secțiile de risc. Bogdan Fanuța, directorul medical de la SJU Craiova, spune ca testarile au dejaa loc de cateva zile și, pana in acest moment, rezultatele pentru cadrele medicale testate au fost…

- Saptamana aceasta, in județul Argeș au sosit primele 150 de teste rapide, achiziționate de Fundația Gaudium, in vederea testarii personalului medical din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești, care este in prima linie de contact cu pacienții bolnavi sau suspecți de COVID 19. Cadrele medicale…

- Cadrele medicale din Spitalul Județean de Urgența Tg. Jiu au ramas șocate cand au aflat ca spitalul lor deținea de doi ani de zile un aparat de testare ce putea fi folosit pentru COVID-19. ”Am irosit sute de combinezoane pentru ca așteptam o saptamana rezultatele testelor de la Craiova sau București!” Luni,…

- Gravidele din Craiova care trebuie sa nasca in aceasta perioada sunt cu nervii intinși la maxim. Se pare ca Spitalul Județean de Urgența din Craiova va primi, in aceste zile, toate femeile care ar fi trebuit sa nasca la Filantropia. Acum o saptamana, dupa ce au aflat ca s-ar putea sa fie mutate sa nasca…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova a primit autorizație de la Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN) pentru doua aparate de radiologie mobila. Managerul unitații medicale, Teodor Sas, spune ca, astfel, spitalul va putea folosi un astfel de aparat pentru suspecții COVID-19.…

- Inca un caz de coronavirus a fost depistat in județul Gorj. Este vorba de o tanara, de 27 de ani, intoarsa recent din Dubai. Femeia se afla internata la Secția Boli Infecțioase, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. A fost testata pentru coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Medicii…

- Pacientul confirmat pozitiv este un barbat in varsta de 60 de ani din Teiuș, care s-a prezentat in urma cu cateva zile la unitatea de primiri urgențe cu simptome similare celor cauzate de infecția cu COVID-19. Potrivit directorului Spitalului Județean, Diana Mirza, Pacientul este un barbat in varsta…