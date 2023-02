Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de kg de sarmale stricate au fost descoperite intr-un supermarket din municipiul Satu Mare, societatea fiind amendata cu 20.000 de lei, informeaza, luni, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC).Potrivit sursei citate, actiunea de control a fost facuta ca urmare a unei…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Iasi a informat, vineri, ca a aplicat o amenda in valoare de 50.000 de lei in urma unui control la magazinul Penny, din cadrul lantului detinut de Rewe Romania, situat in Targu Frumos, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, controlul a…

- Sarbatorile bat la ușa, iar in timp ce romanii iși fac ultimele cumparaturi pentru masa de Craciun, comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor fac controale, la operatorii economici. Așa s-a aflat, recent, ca inspectorii ANPC aflati in aceasta perioada pe Valea Prahovei, unde fac…

- In urma unor acțiuni de verificare desfașurate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, la S.C. AUTOTIM S.A. și S.C. SUPERIMPOSER S.RL., din Timișoara, parte a unei tematici naționale de control, referitoare la modul in care sunt respectate drepturile consumatorilor,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Arad a continuat seria de controale privind respectarea prevederilor legale din domeniu in intreaga rețea de supermarketuri și in...

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a descins ieri la 13 operatori economici din Deta si alti doi din Jebel. Controlul a scos la iveala multiple nereguli si abateri legislative, de la spatii insalubre, produse cu insecte ori legume si fructe depreciate, pana la conditii…

- Un control facut de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Giurgiu la un magazin din satul Dobreni, comuna Varasti, a scos la iveala nereguli grave, printre care și vanzarea unor produse mucegaite. Comisarii au suspendat activitatea magazinului pentru jumatate de an și au aplicat…