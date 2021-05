Stiri pe aceeasi tema

- Angajații, in schimb, s-au vaccinat pana acum in procent de 34% (65 din 189) dar procesul este inca in curs. La nivel național, intenția de vaccinare in randul deținuților este de doar 40%, potrivit unei informari a Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP). Vaccinarea…

- Autoritațile anunța ca s-au inregistrat 41 de reactii adverse. In total, de la inceperea campaniei, au fost vaccinate aproape 3 milioane si jumatate de persoane, dintre care aproximativ 2 milioane au primit ambele doze de vaccin. In privinta cazurilor noi de coronavirus, ieri a fost o noua zi de scadere,…

- Peste 100 de persoane au fost sanctionate, in ultimele trei zile, in Harghita, pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, cuantumul amenzilor fiind de peste 40.000 lei. Biroul de Presa al IPJ Harghita a informat ca, in perioada 23-25 aprilie, s-au derulat 43 de actiuni, desfasurate independent…

- Potrivit prefecturii, numarul total de doze administrate, incepand cu data de 4 ianuarie, aproape 46.000 de persoane au primit prima doza, iar unui numar de 30.000 de persoane le-a fost administrat si rapelul. Numarul cazurilor totale de reactii adverse post-vaccinale raportate este de 17, in ultimele…

- In luna ianuarie a acestui an in urma unui incendiu produs intr-o comunitate de romi din cartierul Șumuleu al municipiului Miercurea Ciuc, peste 200 de persoane au ramas fara case. Acestea au fost adapostite intr-o sala de sport din localitate pana la identificarea soluțiilor pentru cazarea permanenta…

- Rata de colectare a impozitelor și taxelor locale de Primaria Municipiului Targu-Mureș este mai buna anul acesta fața de aceeași perioada a anului trecut. Pentru a beneficia de bonificația de 10%, contribuabilii trebuie sa se grabeasca deoarece termenul scadent este peste o saptamana. Tot 31 martie…

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit de la inceputul sezonului de schi in peste 500 cazuri. Conform Serviciului Public Local Salvamont Brasov 518 persoane s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate. Pentru doua dintre aceste persoane a fost nevoie si de interventia echipajelor…

- Orele remediale sunt organizate pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la școala online, se afla in situație de corigența la o materie de pe semestrului I, sau are situația școlara neincheiata la acea materie sau au obținut rezultate slabe in semestrul I sau la evaluarea inițiala…