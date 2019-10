Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale care au cazut luni in statul Kogi din centrul Nigeriei au permis unui numar de peste 100 de detinuti sa evadeze dintr-o inchisoare locala, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Serviciilor corectionale din aceasta tara africana "Ploi torentiale au cazut luni, 28 octombrie, in Koton…

- Ploile torentiale care afecteaza tara de cateva zile au determinat iesirea din matca raului Oubangui si a afluentilor sai. "Ultimul bilant este de 28.000 de sinistrati" in aceasta fosta colonie franceza, a declarat pentru AFP presedintele Crucii Rosii din Republica Centrafricana, Antoine Mbao-bogo,…

- Cel puțin 139 de persoane au murit din cauza inundațiilor din ultimele zile din statele Bihar și Uttar Pradesh din nordul Indiei, au informat oficiali locali, citați de site-ul Al Jazeera, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata de protestatari la Ploiești: 'Ghița…

- Bilantul inundatiilor din nordul Indiei, provocate de ploile musonice tarzii, a ajuns marti la circa 140 de morti, au informat autoritatile locale, citate de AFP. In ultimele patru zile, 111 persoane si-au pierdut viata in statul Uttar Pradesh si alte 28 in regiunea vecina, Bihar, din cauza ploilor…

- Germania este gata sa primeasca un sfert dintre migrantii care ajung in Italia pe mare, a anuntat ministrul de interne Horst Seehofer in remarci publicate vineri, semnaland un gest de bunavointa fata de acest vecin din sud inainte de discutiile UE asupra imigratiei la sfarsitul acestei luni, relateaza…

- 'Acest document constituie baza legala prin care cele doua entitati - MAE si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare - isi vor derula in continuare colaborarea. Dupa mai bine de 47 de ani in care Romania a fost beneficiar net al asistentei pentru dezvoltarea proiectelor derulate de PNUD - si…

- Peste 270 de persoane au murit luna aceasta in India in urma inundațiilor și alunecarilor de teren, in timp ce peste un milion de oameni au fost evacuați, iar mii de case au fost inundate in șase state, au anunțat miercuri autoritațile, dupa doua saptamani de ploi musonice, potrivit Reuters, scrie…

- Cel puțin 16 persoane au murit și alte 140.000 au fost evacuate in statul Maharashtra, din vestul Indiei, dupa ce ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive, informeaza Reuters potrivit mediafax.Inundațiile s-au produs in condițiile in care in anumite regiuni ale statului…