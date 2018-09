Pestă porcină în Europa: Belgia vrea măsuri urgente Reprezentantii fermierilor, ai sindicatelor din domeniul agricol si ai furnizorilor de furaje din Belgia au cerut adoptarea rapida de masuri la nivel european pentru stoparea raspandirii pestei porcine africane, informeaza publicatia Brussels Times. Pesta porcina africana a ajuns in Europa Occidentala, au confirmat joi autoritatile, dupa ce doi mistreti morti din cauza acestei boli au fost gasiti in Belgia, ceea ce a provocat ingrijorari in randul fermierilor din Olanda, Franta, Germania si Luxemburg, tari aflate relativ aproape de locul descoperirii cazurilor. Organizatiile din sectorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

