Pestă Porcină Africană la Măicănești Pesta Porcina Africana a fost confirmata intr-o gospodarie cu un porc din comuna Maicanești. Veterinarii vranceni au anunțat ca, in urma confirmarii diagnosticului de catre LSVSA Vrancea, s-a intervenit de urgența, au fost aplicate masuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport, precum și dezinfecția exploatației. De asemenea, […] Articolul Pesta Porcina Africana la Maicanești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

