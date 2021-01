Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Impozite și Taxe Locale Bacau a fost luata cu asalt, astazi, in prima zi, de lucru, a anului 2021. De la amenzi, la plata impozitelor pentru anul in curs, cu reducerea de 10%, acordata pana la sfarșitul lunii martie. Se intra la ghișee, in ordinea numarul inscris pe bonul eliberat electronic,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va participa la traditionala sa intalnire cu oamenii de afaceri, de la finele anului, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. El nu a precizat insa motivele, la fel ca in cazul anularii recente a conferintei televizate anuale a liderului de la…

- Purtatorul de cuvint al Președintelui rus, Dmitri Peskov, a clarificat problema „buncarului lui Vladimir Putin”, risipind zvonurile, relateaza Komsomolskaya Pravda. Potrivit reprezentantului Kremlinului, un șef de stat activ precum Putin nu poate sta in niciun buncar. „Este o prostie completa”, a spus…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat astazi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie agerpres , citand DPA. „Seful statului nu poate…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa. ‘Seful statului nu poate participa…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa.

- O serie de imagini surprinse la Chisinau arata ca echipa de campanie a presedintelui in exercitiu Igor Dodon, care se va duela in turul doi al alegerilor prezidentiale cu fostul premier Maia Sandu, are contacte cu oameni aflati in solda Kremlinului.

- Kremlinul a declarat joi ca Kargazstanul, unde Rusia are o baza aeriana, este in haos și ca Moscova are obligații in temeiul unui tratat de securitate existent pentru a preveni deteriorarea totala a situației.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat, de asemenea, ca…