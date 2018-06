Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 250 de persoane protesteaza miercuri in Piata Victoriei, in urma deciziei Curtii Constitutionale in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva PSD si CCR. Ei au afisat pancarte cu mesaje referitoare la judecatorii Curtii, dar…

- Persoanele care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara, Brasov sau Constanta primesc si in acest an cate un bilet gratuit la Untold sau Neversea, iar cei care vor dona sange in centre de transfuzii vor beneficia de reduceri.

- Pentru al șaselea an consecutiv, Centrul Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva” din Buzau și grupul de firme Eximprod ofera 25 de burse lunare, in valoare de 300 de lei fiecare, elevilor din județ, cu rezultate foarte bune la invațatura, dar cu posibilitați materiale reduse, incepand din anii de…

- Peste 150 de persoane, artisti plastici din Buzau si din tara, oficialitati locale, oameni de cultura si iubitori de arta au luat parte vineri, 13 aprilie, la vernisajul expozitiei omagiale „Filiala Buzau 50”, realizata de artistii din cadrul filialei UAP Buzau, la Institutul Cultural Roman din Bucuresti.…

- Actrița Carmen Stanescu a murit astazi, scrie Libertatea. Avea 92 de ani. Carmen Stanescu a fost actrița de teatru și film. A debutat in anul 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna in piesa “Frații Karamazov”. De-a lungul carierei sale, a interpretat peste 30 de roluri pe scena Teatrului…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, s-a intalnit miercuri, 28 martie, cu reprezentanții administrației publice din Drobeta-Turnu Severin. In debutul intalnirii, Excelența Sa a vorbit la superlativ despre istoria municipiului Drobeta –Turnu Severin, pe care o cunoaște foarte bine.…