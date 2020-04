Pescuitul interzis în apele de frontieră ale României, inclusiv în Deltă Pescuitul interzis in apele de frontiera ale Romaniei, inclusiv in Delta Foto: pixabay.com. Pescuitul este interzis în apele de frontiera ale României, inclusiv în Delta Dunarii. În habitatele piscicole naturale, interdicția va dura 60 de zile, începând de astazi, iar în apele care constituie frontiera de stat se va aplica 45 de zile, între 19 aprilie - 2 iunie. Ordinul emis de ministerele mediului și agriculturii instituie prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ, sportiv și familial, al oricaror… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

