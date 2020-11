Parlamentul peruan a ales luni un nou lider, Francisco Sagasti, care urmeaza sa devina al treilea presedinte al tarii intr-o saptamana, relateaza marti DPA. Parlamentarul de centru-dreapta, in varsta de 76 de ani, va conduce tara ca presedinte interimar pana la alegerile din aprilie. Tara sud-americana a fost cufundata in haos politic saptamana trecuta cand presedintele Martin Vizcarra a fost pus sub acuzare pentru coruptie si inlocuit de presedintele interimar Manuel Merino. Merino a demisionat duminica, la doar cinci zile de la numire, in urma protestelor violente impotriva destituirii predecesorului…