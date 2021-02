Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul peruan de externe, Elizabeth Astete, si-a anuntat demisia duminica, dupa ce si-a recunoscut „marea greseala” de a se fi vaccinat impotriva Covid-19 in ianuarie, inaintea categoriilor prioritare, noteaza AFP.

- Reuniunea guvernelor roman si spaniol va avea loc, cel mai probabil, in iunie anul acesta, a declarat, miercuri, ministrul spaniol de Externe, Arancha Gonzalez Laya, care a subliniat ca agenda sedintei va fi "in mare parte dedicata oamenilor", context in care a apreciat contributia comunitatii de romani…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj emoționant dupa ce s-a vaccinat: „Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar și mai mult am suferit anul trecut, inainte ca mama mea sa moara pentru ca nu am putut sa o imbrațișez și sa o sarut”. Dan Barna și Kelemen…

- Ministrul suedez de externe Ann Linde a anuntat marti ca a solicitat, in timpul discutiilor cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, ca executia medicului iranian-suedez Ahmadreza Djalali, condamnat la moarte pentru spionaj, sa fie anulata, transmite AFP. Ann Linde a scris pe Twitter…