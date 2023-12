Personalul din clinicile Regina Maria lasă mult de dorit! Policlinica Baneasa Regina Maria (strada Ion Ionescu de la Brad) ne anunța, cu multa emfaza, ca medicii care profeseaza aici sunt la dispoziția pacienților. Nimic de reproșat. Totuși, calitatea personalului de la recepție, care reprezinta cartea de vizita a Policlinicii Regina Maria, lasa mult de dorit. Nu are raspunsuri la multe dintre intrebarile pacienților și chiar cand le are le adreseaza pe un ton rastit, neglijand ca are misiunea de a oferi informații corecte și prompte. In data de 15 noiembrie, o mama și cei doi copii ai sai au achitat prin ordin de plata catre Policlinica Baneasa Regina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

