Personalităţi careiene omagiate în luna august La data de 1 august l-am aniversat la implinirea a 85 de ani pe Tiberiu Vanca, fiul invatatorilor Valeriu si Leona Vanca, care a a absolvit Liceul Mixt Vasile Lucaciu Carei in 1952. Urmeaza cursurile Facultatii de Drept din Cluj Napoca, pe care le finalizeaza in 1956. Profeseaza ca avocat in Baroul Judetean Hunedoara. Activitatea culturala si literara pe care a desfasurat-o la Brad ii aduce recunoasterea nationala. In 1976 infiinteaza si conduce revista de cultura cu public „Agora” pana in 29 martie 1984 cand este repudiat de comunisti, iar prin mijloace politico-administrative este condamnat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

