Persona non-grata: Cine este diplomatul român expulzat din Ambasada de la Moscova Un angajat al Ambasadei Romaniei la Moscova a fost declarat persoana non grata și a fost expulzat din Rusia, potrivit agenției ruse Interfax . „La 8 septembrie, insarcinatul cu afaceri al Romaniei in Federația Rusa (Cosmin Constantin) Ionița a fost invitat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost prezentata o nota a ministerului prin care un angajat al Ambasadei Romaniei la Moscova a fost declarat „persona non grata”, a precizat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat. Dupa cum se menționeaza in document, „aceasta masura este un raspuns la decizia nemotivata anterior luata de partea romana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

