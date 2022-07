Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Hong Kong au anuntat luni ca, incepand de vineri, 15 iulie, persoanele infectate cu COVID-19 si aflate sub ordin de izolare la domiciliu vor fi obligate sa poarte bratari electronice, informeaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritațile din Coreea de Nord anunța ca au identificat sursa focarului de COVID și susțin ca virusul a intrat in țara fiind purtat de vant. De aceea, locuitorilor li s-a cerut sa nu atinga obiecte straine, purtate de vant, in apropierea graniței cu Coreea de Sud. Fii la curent cu cele mai…

- Proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole au obligatia sa desfasoare anual, in perioada cuprinsa intre rasarirea acestei plante si aparitia primelor inflorescente, pana cel…

- Statele Unite urmesaza sa ridice testarea obligatorie covid-19 a calatorilor care intra in tara cu avionul, anunta vineri Casa Alba, relateaza AFP. Autoritatile sanitare americane au inasprit procedurile de testare la intrarea in Statele Unite, din cauza variantei omicron a SARS-CoV-2, in decembrie…

- Autoritatile de la Moscova au declarat incheiat pericolul reprezentat de pandemia de coronavirus si au anuntat ca vor anula amenzile aplicate persoanelor care au incalcat restrictiile anti-COVID, relateaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. "Am decis sa declar o amnistie COVID", a scris primarul Serghei…

- Autoritațile chineze continua accentuarea restricțiilor anti-Covid din Shanghai, metropola aflata in carantina de o luna din cauza Covid-19 - și unele persoane testate negativ sunt obligate sa intre in izolare.

- Shanghai, orașul cu 26 de milioane de locuitori, unde pe 28 martie s-a impus o mare carantina impotriva Covid 19, varianta Omicron, se confrunta cu o situație dramatica. Populația, care nu mai are voie sa iasa din case, și-a terminat rezervele de la inceputul carantinei și nu mai are nici hrana, nici…

- Persoanele care sosesc in Hong Kong sunt inconjurate de obiecte din plastic raspandite peste tot in hotelurile pentru carantina: telecomenzile sunt infasurate in celofan, pernele sunt invelite in pungi din plastic, mancarea este servita cu tacamuri din plastic, informeaza Reuters.