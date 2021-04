Permis anulat: beat criţă, a făcut accident în trafic "Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 11 aprilie un barbat de 33 de ani ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Iasi si ar fi intrat in coliziune cu un alt auto condus de un tanar de 26 de ani, in urma impactului rezultand doar pagube materiale. In urma testarii conducatorilor auto cu aparatul alcooltest s-a constatat faptul ca barbatul de 33 de ani se afla sub influenta alcoolului, in urma (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

