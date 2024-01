Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița in varsta de 45 de ani, care a incercat sa fuga de un control al Politiei in Sectorul 1, a fost blocata in trafic si scoasa cu forta din masina. Ea a fost dusa la Institutul de Medicina Legala pentru recoltarea de probe biologice.

- Doi adulti si patru copii au fost salvati sambata seara de jandarmii montani, dupa ce masina in care se aflau a fost blocata din cauza stratului mare de zapada. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba, patrula din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieseni a intervenit, in urma unui apel…

- FOTO: Familie cu patru copii, salvata de jandarmii montani din Arieșeni dupa ce mașina in care se aflau a ramas blocata in zapada Patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieșeni, a intervenit sambata seara, in urma unui apel la 112, in zona Cheile Ordancușei, pe drumul ce duce spre…

- In urma unui apel la 112, patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieșeni, a intervenit in zona Muntelui Gaina, pe drumul care duce spre varful Bihor, pentru a scoate un autoturism blocat din cauza troienelor de zapada. Jandarmii au oferit ajutorul necesar celor trei persoane aflate…

- FOTO VIDEO | INTERVENȚIE a jandarmilor montani in Munții Apuseni. Mașina unui cuplu a ramas blocata pe drum, din cauza poleiului FOTO VIDEO | INTERVENȚIE a jandarmilor montani in Munții Apuseni. Mașina unui cuplu a ramas blocata pe drum, din cauza poleiului Joi seara, un echipaj din cadrul Postului…

- Accident cumplit intre Poiana Țapului și Sinaia. O mașina a fost proiectata de un tren in altul.„Din primele informații primite de la fața locului, in eveniment a fost implicat un autoturism la bordul caruia se afla 3 persoane (un minor), incarcerați, cu diferite traumatisme, insa conștienți. Se…

- Traficul oprit duminica la pranz pe sensul catre Capitala al DN1, București-Ploiești, dupa ce o mașina a luat foc in apropierea localitații Ciolpani.Centrul Infotrafic anunța ca pe DN 1 București-Ploiești, la kilometrul 34, in apropierea localitații Ciolpani, județul Ilfov, a izbucnit un incendiu la…