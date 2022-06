Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in Ședința de Guvern din 8 iunie 2022 prelungirea perioadei de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul Tomata” pana la 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial. De asemenea, prin acest act normativ se modifica și termenul pentru depunerea documentelor…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu susține, ca anul viitor, programul de sustinere a legumicultorilor, denumit generic „Tomata”, se va baza mai mult pe investitii, astfel incat aceștia sa fie cat mai productivi, ceea ce inseamna și o noua abordare, cel mai probabil, fața de cum eram obișnuiți. …

