Stiri pe aceeasi tema

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din judetul Constanta.La data de 12 iulie a.c., in jurul orei 23.00, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au depistat, pe DJ 226A, in localitatea Cogealac, un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism, aflandu se sub influenta…

- Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 2,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat astazi pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanta. Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest…

- In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,67 mg l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei in sange, a precizat IPJ Constanta. La data de 01 iulie, in jurul orei 02.00, politisti din cadrul…

- Ghinion pentru un sofer din Ocna Șugatag. S-a ales cu dosar penal dupa ce a mutat un autoturism Ieri, 28 iunie, ora 17.20, polițiștii din Ocna Șugatag, aflandu-ne in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism care era parcat neregulamentar, la mai puțin de 5 metri fața de trecerea…

- Eveniment Dosar penal pentru un șofer care s-a urcat beat la volan și s-a rasturnat cu mașina la ieșire din Alexandria spre Turnu Magurele iunie 22, 2021 10:37 Un barbat de 43 de ani, din București, s-a ales cu un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui autovehicul pe drumurile…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din cadrul Biroului Rutier Medgidia.La data de 18 iunie a.c., in jurul orei 15.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un barbat, de 41 de ani, in timp ce a condus un autoturism, pe strada Decebal din municipiul Medgidia,…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din Medgidia. La data de 3 iunie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au identificat un barbat, de 55 de ani, care a condus un autoturism pe strada Rahovei din municipiu, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…

- Șofer cu permisul suspendat pentru infracțiuni rutiere depistat in trafic de polițiști: S-a ales cu dosar penal Un tanar de 24 de ani, din comuna Mihalț, județul Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a polițiștii care l-au oprit au constatat ca tanarul avea permisul de conducere suspendat, ca urmare…