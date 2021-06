Pericol de inundații. Cod portocaliu în 4 județe și Cod galben în 26 de județe Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din patru județe și Cod galben pe rauri din 26 de județe. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice Siret (judetul Galati), Prut (judetele: Vaslui si Galati) si raurile mici din Dobrogea (judetele: Tulcea […] The post Pericol de inundații. Cod portocaliu in 4 județe și Cod galben in 26 de județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

