- Autoritațile locale din Mariupol au avertizat ca orașul este vulnerabil la epidemii, din cauza condițiile sanitare ingrozitoare din mare parte a orașului și a miilor de cadavre care au ramas inca pe strazi. Se estimeaza ca aproximativ 100.000 de oameni locuiesc inca in oraș, deși atacurile continua,…

- Dupa un atac brutal care dureaza de mai bine de o luna, luptatorii ucraineni din orașul-port Mariupol, aflat in sud-estul țarii, au respins ultimatumul dat de Rusia si au refuzat ieri sa se predea. Ucrainenii au promis ca vor continua sa apere orasul. In acest timp, Rusia va interzice accesul in Mariupol.…

- Rușii nu mai țin cont de nimic, chiar daca au semnat ca nu vor utiliza arme chimice. Forțele lui Vladimir Putin ar fi aruncat otrava asupra orașului Mariupol. Oamenii s-ar confrunta in aceste momente cu insuficiența respiratorie și cu un sindrom vesibulo-atactic. Substanța necunoscuta a fost raspandita…

- Viceprimarul orasului Mariupol, Serghei Orlov, afirma ca autobuze cu civili s-au pus în miscare prin coridoarele umanitare, iar în cursul zilei de joi peste 1.500 de oameni ar putea fi evacuati din orasul distrus de bombardamente. Acesta crede ca, cel mai probabil, evacuarea va continua…

- UPDATE 5:20 - Delegația ucraineana a sosit la Istanbul, pentru discuții cu omologii lor ruși. Delegația ucraineana este condusa de ministrul apararii al Ucrainei, Oleksii Reznikov, precum și de Mihail Podolyak, șeful biroului prezidențial, scrie The Guardian. Membrii delegației au ca prioritate principala…

- Rușii au bombardat școala de arta din Mariupol unde se adaposteau 400 de oameni, au anunțat autoritațile locale. Atacul a avut loc sambata. Nu exista inca un bilanț al victimelor, deși autoritațile locale spun ca intreaga cladire a fost distrusa și exista victime printre daramaturi. Femei, copii și…

- Rusia a tras șase rachete asupra orașului Liov din avioane aflate deasupra Marii Negre, la 1.000 km distanța Cele șase rachete trase vineri dimineața asupra orașului Liov, din vestul Ucrainei au fost trase de avioane de lupta aflate deasupra Marii Negre, la circa 1.000 de kilometri distanța, scrie CNN,…

- In orașul Konotop din regiunea Sumy, la circa 200 de kilometri est de Kiev, trupele ruse au intrat in oraș, iar o delegație formata din soldați ruși a negociat cu autoritațile locale predarea orașului, amenințand ca altfel localitatea va fi bombardata. Встреча делегации оккупантов в городе Конотоп.…