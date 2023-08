Pericol de electrocutare la culesul nucilor Reprezentanții Premier Energy informeaza ca lucrarile sezoniere de recoltare a nucilor din zona de protecție a rețelelor electrice aeriene aflate sub tensiune sint insoțite de un pericol extrem de electrocutare. Prin urmare, intreprinderea atrage atenția populației, a agenților economici implicați in aceste lucrari, a organelor de supraveghere și a autoritaților publice locale asupra necesitați Citeste articolul mai departe pe noi.md…

