Un soi vechi romanesc de varza va fi prezentat la Congresul mondial de Horticultura, organizat in Franta intre 14 si 20 august. Astfel, experții romani din Buzau iși prezinta cercetarile in fața reprezentanților din 200 de țari care iau parte la respectabilul Congres. O delegație formata din cercetatori de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzau va merge in Franța pentru a prezenta soiul de varza „Licurisca”. Este un soi vechi de varza de Buzau, care a contribuit la obtinerea mai multor varietati autohtone. Prima aparitie in literatura de specialitate dateaza din 1926 si, datorita studiilor…