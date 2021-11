Performanță. Narcisa Lecușanu, încă patru ani în bordul Federației Internaționale de Handbal Lumea handbalului mondial și-a ales in aceste zile conducerea pentru urmatorii patru ani iar printre cei aleși se numara și un roman. La Congresul Federației Internaționale de Handbal (IHF) care loc in aceste zile la Basel-Elveția, familia handbalul mondial și-a ales conducerea pentru urmatorii patru ani. Printre cei care au fost aleși in bordul IHF se numara și fosta handbalista Narcisa Lecușanu, multipla campioana naționala in Macedonia, Germania, Danemarca și Romania, dar și vicecampioana mondiala cu echipa Romaniei in 2005 la Sankt Petersburg. Practic, ea este la al doilea mandat in bordul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infectarile cu coronavirus sunt in creștere in toate țarile din Europa. Coronavirusul nu afecteaza doar varstnicii, așa cum o facea la inceputul pandemiei, ci toate categoriile de varsta. Țari precum Danemarca, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord sau Germania sunt țari care au inregistrat…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, și-a anunțat plecarea de la echipa naționala dupa incheierea campaniei de calificare. Chiar daca echipa se califica la baraj, Radoi spune ca nu va mai fi pe banca pentru a disputa meciurile finale. “In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va evolua vineri, de la ora 21:45, in deplasare, cu selectionata Germaniei, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Selecționerul Mirel Radoi a susținut conferința de presa inaintea meciului de la Hamburg. “Pare o partida in care jucatorii iși gasesc singuri…

- Celebrul actorul britanic Daniel Craig va fi recompensat cu o stea pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood, informeaza DPA. Actorul in varsta de 53 de ani, protagonistul celor mai recente cinci filme din seria „James Bond”, devine astfel cel mai recent star din industria de divertisment al carui…

- Nicolae Stanciu a declarat, joi seara, dupa meciul cu Islanda, ca a fost sansa unei revanse dupa esecul inregistrat in urma cu aproape un an in fata islandezilor. Anul trecut, in octombrie, Islanda trecea de Romania in semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020, cu 2-1. Stanciu a inscris al doilea…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar Mirel Radoi are și motive de tristețe. Selecționerul s-a plans de accidentari. “Chiar daca deocamdata nu am realizat mare lucru, a fost o victorie mare și e și…

- CFR Cluj este prima echipa romaneasca ce va participa in grupele Conference League, cea mai noua competiție inter-cluburi inființata de UEFA. Campioana Romaniei face parte din Grupa D, alaturi de echipa olandeza AZ Alkmaar, formația ceha Jablonec si de gruparea daneza Randers, potrivit tragerii la sorti…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…