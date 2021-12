Perechea Monica Niculescu/Vera Zvonareva, câștigătoare la WTA 125 Perechea Monica Niculescu/Vera Zvonareva, cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, proba de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 125 de la Limoges. Niculescu si Zvonareva au dispus in finala, cu 6-4, 6-4, de echipa franceza Estelle Cascino/Jessika Ponchet. Invingatoarele vor primi un premiu total in valoare de 4.840 de euro si cate 160 de puncte […] The post Perechea Monica Niculescu/Vera Zvonareva, caștigatoare la WTA 125 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, a declarat, joi, in Parlament, ca formațiunea are de gand sa se implice activ in guvernare, astfel ca cei care vorbesc doar de Guvernul PNL-PSD-UDMR, “sa se obișnuiasca sa puna in formula și a patra componenta, Minoritațile”. ”Slava Domnului,…

- A doua decada a lunii noiembrie aduce cu sine o eclipsa de Luna, dar și Luna Plina in Taur. Data de 19 noiembrie 2021 este gazda acestor evenimente astronomice si astrologice care vor pune toți nativii in fața unor situații-limita. De obicei, Luna Plina este un moment bun pentru a actiona spre indeplinirea…

- Romania‘s drug producer Biofarm announced on Tuesday that it registered a turnover of RON 179 mln in the first nine months of 2021, an increase of 16% compared to the same period in the previous year and it recorded a net profit increase of 20% to RON 54.8 mln compared to the same period in 2020. […]…

- UPDATE 12 copii, cu varste cuprinse intre 13 și 14 ani, au suferit leziuni minore și au fost transportați la UPU Ploiești, in urma accidentului de la Draganești. La spital a fost dus și șoferul microbuzului, pentru investigații medicale. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea Inițiala…

- Un carambol cu 12 mașini implicate a avut loc, luni dimineața, pe DN 15, in județul Mureș. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 15 (E60) Targu Mureș-Luduș, in zona localitații Sanpaul, județul Mureș. Conform primelor date, o persoana a fost ranita, fiind evaluata…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a criticat tarile cu o rata relativ ridicata de vaccinare pentru distribuirea dozelor „booster”, in timp ce natiunile sarace fac eforturi pentru a avea acces la vaccinuri. Administrarea celei de-a treia doze sau vaccinarea copiilor nu are nicio logica atata…

- Negocierile PNL-PSD-UDMR pentru formarea unui nou guvern s-au blocat la discuția legata de viitorul premier. Dezvaluirea a fost facuta de președintele UDMR, Kelemen Hunor, potrivit caruia, niciun partid “nu-și permite sa faca o alta desemnare decat președintele partidului”. PNL nu accepta ca PSD sa…

- Ludovic Orban a lansat atacuri fara precedent la adresa lui Florin Cițu și echipei sale de la conducerea PNL, susținand ca alegerile interne s-au bazat pe presiuni, amenințari, iar o putere nelegitima a obținut o victorie care inseamna, de fapt, incalcarea valorilor democrației, pentru ca rezultatul…